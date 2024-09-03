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От английского и до узбекского: ВТБ запускает обслуживание на 13 иностранных языках

От английского и до узбекского: ВТБ запускает обслуживание на 13 иностранных языках

Команда ВТБ объявила о начале предоставления услуг на большом количестве иностранных языков. Как подчеркнули в пресс-службе, ВТБ первым из российских банков в тестовом режиме запустил обслуживание клиентов на 13 иностранных языках.

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