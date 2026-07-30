Польша согласовала с НАТО меры по усилению ПВО после падение "российской ракеты"

Начальник Генерального штаба польской армии Веслав Кукула провел переговоры с верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексусом Гринкевичем после инцидента с нарушением воздушного пространства Польши.
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