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Царьград

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Север Москвы: Реорганизация 3,49 га привлечёт инвестиции в 20,1 млрд рублей

Север Москвы: Реорганизация 3,49 га привлечёт инвестиции в 20,1 млрд рублей

На севере Москвы, в Савёловском районе, начнётся реорганизация участка площадью 3,49 га в рамках программы КРТ.

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