Обернуться плёнкой И похудеть — Реально ли?

Для корректировки фигуры и улучшения внешнего вида кожи приходится применять различные способы. Большинство из них связано с физическими нагрузками, соблюдением определенного режима в питании и тратой драгоценного времени.
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