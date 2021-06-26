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Microsoft обвинила российских хакеров в новых атаках на США

Microsoft обвинила российских хакеров в новых атаках на США

Речь идет о группировке хакеров Nobelium, которая якобы действует с территории России Корпорация Microsoft зафиксировала новые кибератаки со стороны якобы базирующейся в России хакерской группировки, которую ранее обвиняли во взломе SolarWinds.

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