Microsoft обвинила российских хакеров в новых атаках на США

Речь идет о группировке хакеров Nobelium, которая якобы действует с территории России Корпорация Microsoft зафиксировала новые кибератаки со стороны якобы базирующейся в России хакерской группировки, которую ранее обвиняли во взломе SolarWinds.
Речь идет о группировке хакеров Nobelium, которая якобы действует с территории России Корпорация Microsoft зафиксировала новые кибератаки со стороны якобы базирующейся в России хакерской группировки, которую ранее обвиняли во взломе SolarWinds.
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