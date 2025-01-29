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Чем ответить Израилю

Чем ответить Израилю

Автор: Борис Джерелиевский Тель-Авив выводит свой роман с Киевом из тени На прошлой неделе посольство Украины в Израиле объявило, что заместитель министра иностранных дел Израиля Шаран Хашакаль на официальной встрече, которую она провела с послом Украины Евгением Корнийчуком, предложила передать Украине российское оружие, захваченное в качестве трофеев в войне против Хезболлы в Ливане и на других участках боевых действий.

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