Если ориентироваться на интернет, всему у нас или уже настала хана, или вот-вот настанет

А ТАК И БУДЕТ МЫСЛЕННЫЙ ХАОС, когда людям не понятны конечные цели всего происходящего. Говорят одно, а судя по действиям, там совсем другое.... прямо противоположное. Люди же тоже не дураки и не чурки с глазами...

Игорь Кузнецов

Если в соцсетях человек ищет общения - это понятно. А если он изливает свой негатив - это другое. Конечно же мы живём в несовершенном мире, другое дело спросить у тех, кто хочет вернуть "сталинизм" - сколько бы времени они смогли бы писать комментарии? Вычислить IP-адрес - не проблема.