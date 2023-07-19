Стране, Путину, армии, спокойной жизни. И приидут хлад, глад, мор и казни египетские на землю русскую, и пойдёт брат на брата, и рассыпется всё, что только рассыпаться может, а остальное накроется медным тазом по всем прочим возможным механизмам и загнётся всеми прочими возможными способами.
Если ориентироваться на интернет, всему у нас или уже настала хана, или вот-вот настанет
Комментарии
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лл
лина любимцева
А ТАК И БУДЕТ МЫСЛЕННЫЙ ХАОС, когда людям не понятны конечные цели всего происходящего. Говорят одно, а судя по действиям, там совсем другое.... прямо противоположное. Люди же тоже не дураки и не чурки с глазами...
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15 час.
В
Воробей
Видимо, придётся подождать. Окончания событий.
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14 час.
Игорь Кузнецов
Если в соцсетях человек ищет общения - это понятно. А если он изливает свой негатив - это другое. Конечно же мы живём в несовершенном мире, другое дело спросить у тех, кто хочет вернуть "сталинизм" - сколько бы времени они смогли бы писать комментарии? Вычислить IP-адрес - не проблема.
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3 час.
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