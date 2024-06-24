«БАРИН» – разбор протокола тактической медицины («КУЛАК–БАРИН»)

Алгоритм «БАРИН» протокола тактической медицины «КУЛАК–БАРИН» представляет собой последовательность действий, которые необходимо выполнить при оказании первой помощи в условиях боевых действий или других чрезвычайных ситуаций.
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