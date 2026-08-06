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Царьград

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Александров прогнозирует изменение ресторанного рынка в этом году

Александров прогнозирует изменение ресторанного рынка в этом году

Рынок общественного питания сталкивается с новыми вызовами. Василий Александров подчеркивает важность атмосферы в привлечении клиентов, а Олег Пономарев напоминает об измененных условиях для льгот, что может повлиять на перспективы заведений до 2027 года.

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