Александров прогнозирует изменение ресторанного рынка в этом году

Рынок общественного питания сталкивается с новыми вызовами. Василий Александров подчеркивает важность атмосферы в привлечении клиентов, а Олег Пономарев напоминает об измененных условиях для льгот, что может повлиять на перспективы заведений до 2027 года.
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