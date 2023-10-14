Поколение Бета — какими они будут?

Познакомьтесь с Бета – поколением, которое придет после Альф, — первыми, кто вырастет в мире с искусственным интеллектом, и, вероятно, разделят ту же страсть к людям и планете, что и их родители поколения Z и Zennial (поздние миллениалы).
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