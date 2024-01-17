Путин поразился подвигами российских бойцов на СВО

Президент России Путин: подвиги наших бойцов на СВО поражают Фото: Станислав Красильников / РИА Новости Президент России Владимир Путин на церемонии по случаю Дня Героев Отечества поразился подвигами бойцов на специальной военной операции (СВО).
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