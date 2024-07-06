Гастроэнтеролог Харлов: чай и лекарства вредят печени не меньше алкоголя

Опасные продукты и категории лекарств для печени перечислил гастроэнтеролог Никита Харлов.Доктор - гастроэнтеролог Никита Харлов удивил информацией, что печени вредят чай и лекарства, а не только алкоголь.
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