Часы, из-за которых был задержан Арнольд Шварценеггер, продали за 270 тысяч евро

В Австрии на аукционе проданы наручные швейцарские часы Audemars Piguet, из-за которых ранее в аэропорту Мюнхена при прохождении таможенного контроля был задержан актер Арнольд Шварценеггер, сообщает Puls24.
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