Продавцы из Китая, Канады и Мексики завалили Америку товарами в ожидании торговой войны

Экспортеры из Китая, Канады и Мексики значительно ускорили поставки в США, после того как избранный президент Дональд Трамп в первый день своего пребывания в должности пообещал ввести новые пошлины на товары из этих трех стран.
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