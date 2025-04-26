Эксперт Куренкова: после увольнения в 40 лет стоит взять короткую паузу

Когда человеку около 40 лет, за плечами уже обычно значительный профессиональный путь. И если в этот момент приходит увольнение, это может быть ощутимым ударом — не только по кошельку, но и по самооценке.
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