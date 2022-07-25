Патриоты России, как вам это нравится?

Юлия Алёшина депутат Алтайского края – «мужик», изменивший в себе всё, что смог мужское на женское и назвавший себя трансгендером (Вот такие теперь бывают политики, да ещё и депутаты, кто-то же выбрал? Хотя прежде чем менять пол, советую таким сначала починить у себя крышу) Так вот это, теперь не мужик и не баба, призвало депутатов Госдумы РФ законодательно закрепить полную ставку психолога во всех школах России для того, чтобы они помогали бы в школах решать проблемы в том числе детям, которые не определились, мальчики они или девочки.