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Депутат Госдумы Пискарев: западные спецслужбы собирают данные российских граждан

Депутат Госдумы Пискарев: западные спецслужбы собирают данные российских граждан

Василий Пискарев, руководитель комиссии нижней палаты российского парламента по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела Российской Федерации, сообщил о выявленных попытках западных спецслужб собрать персональные данные россиян.

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