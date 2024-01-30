Депутат Госдумы Пискарев: западные спецслужбы собирают данные российских граждан

Василий Пискарев, руководитель комиссии нижней палаты российского парламента по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела Российской Федерации, сообщил о выявленных попытках западных спецслужб собрать персональные данные россиян.
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