Под знаком «Профессионалитета»

В Техническом колледже им. С.И. Мосина Тульского государственного университета, ставшего победителем федерального проекта «Профессионалитет» в кластере «Машиностроение», осуществляется модернизация материально-технической базы.
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