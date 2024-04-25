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Тульские новости

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Под знаком «Профессионалитета»

Под знаком «Профессионалитета»

В Техническом колледже им. С.И. Мосина Тульского государственного университета, ставшего победителем федерального проекта «Профессионалитет» в кластере «Машиностроение», осуществляется модернизация материально-технической базы.

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