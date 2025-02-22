Швеция выдворяет из страны россиянку

Российскую активистку и одну из основательниц антивоенного движения «Русский антивоенный комитет в Швеции» (Ryska Antikrigskommitteten i Sverige, признан Минюстом и Генеральной прокуратурой нежелательной организацией на территории России) Дарью Рудневу депортируют из страны из-за угрозы национальной безопасности.
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