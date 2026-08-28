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Кто оставил ребенка на ж/д путях без сознания? В Адлере чудом удалось избежать гибели ребёнка

Кто оставил ребенка на ж/д путях без сознания? В Адлере чудом удалось избежать гибели ребёнка

ЧП произошло на железнодорожном участке в Адлерском районе Сочи. Машинист скоростного электропоезда «Ласточка» увидел на рельсах маленького мальчика без одежды и экстренно применил торможение, предотвратив трагедию.

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