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Каркас из профильной трубы собираю без сварки: соединение держится на одном болте

Каркас из профильной трубы собираю без сварки: соединение держится на одном болте

Небольшой хозяйственный каркас из профильных труб можно соорудить и без сварки. Рассказываем, как за 15 мин.

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