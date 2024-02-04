Иран: удары США по Йемену противоречат заявлениям о нежелании эскалации

Удары США и Великобритании по позициям йеменских мятежников-хуситов противоречат заявлениям этих государств о нежелании эскалации конфликта на Ближнем Востоке, заявил официальный представитель иранского МИД Насер Канани Чафи.
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