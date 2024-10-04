Гостеприимный гетеризм: у каких народов России он был распространён

Термин «гетеризм» (от древнегреческого слова «гетера»), введенный швейцарским этнографом И.Я. Бахофеном, изначально обозначал неупорядоченные половые отношения, характерные для ранней стадии развития общества, а также возникшую позднее форму группового брака.
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