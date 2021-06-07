Ростуризм пригрозил авиакомпаниям санкциями за продажу туристам билетов в закрытые страны

Авиакомпании могут лишиться допуска на выполнение грузопассажирских рейсов в страны, с которыми официально не возобновлено авиасообщение, если будут перевозить туда группы туристов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на предупреждение Ростуризма.