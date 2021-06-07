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Ростуризм пригрозил авиакомпаниям санкциями за продажу туристам билетов в закрытые страны

Ростуризм пригрозил авиакомпаниям санкциями за продажу туристам билетов в закрытые страны

Авиакомпании могут лишиться допуска на выполнение грузопассажирских рейсов в страны, с которыми официально не возобновлено авиасообщение, если будут перевозить туда группы туристов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на предупреждение Ростуризма.

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