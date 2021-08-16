За дочь шоумена Турсынбека Кабатова ЕНТ сдавала студентка второго курса

Полиция сообщила о начале досудебного расследования, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". 15 августа адвокат Абзал Куспан своей странице в Facebook сообщил, что дочь известного казахстанского шоумена Турсынбека Кабатова не сдавала ЕНТ.