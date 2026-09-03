Дело объявленного в розыск актера Трескунова направили в суд

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу актера Семена Трескунова (признан в РФ иностранным агентом), обвиняемого в уклонении от обязанностей иностранного агента, и направила его в суд.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Беременная телеве...
- Актер Борисов сра...
- SHOT: продажи мас...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым