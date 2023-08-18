Российский Кавказ: русский язык везде, разногласия в прошлом В августе я проехал на машине почти весь Кавказ, начиная от русского Пятигорска до дагестанского Дербента.
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