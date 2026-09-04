Женя Ершов женился на девушке, с которой был в «Ставке на любовь»

Герой реалити-шоу Женя Ершов женился второй раз. Его избранницей стала Анна Пролыгина, пышную церемонию пара решила не устраивать.
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