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Владимир и Москву связали еще три туристических маршрута

Владимир и Москву связали еще три туристических маршрута

Владимирская область присоединилась к туристическому проекту «Москва плюс».К 10 существующим маршрутам Москва – Владимир под общим брендом «Путешествие в русскую сказку» были анонсированы три, которые «помогут взглянуть на русское культурное наследие под новым углом, а также спланировать идеальное романтическое путешествие».

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