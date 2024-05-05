Владимир и Москву связали еще три туристических маршрута

Владимирская область присоединилась к туристическому проекту «Москва плюс».К 10 существующим маршрутам Москва – Владимир под общим брендом «Путешествие в русскую сказку» были анонсированы три, которые «помогут взглянуть на русское культурное наследие под новым углом, а также спланировать идеальное романтическое путешествие».