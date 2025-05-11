Сводка Минобороны России о ходе проведения спецоперации по состоянию на 11 мая

В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Российской Федерации, все группировки российских войск в зоне специальной военной операции — с нуля часов 8 мая до нуля часов 11 мая строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.