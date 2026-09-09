Вильфанд: снегопады, ливни и ветер до 24 м/с накроют регионы РФ

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о комплексе неблагоприятных метеорологических явлений, которые ожидаются в ближайшие дни сразу в нескольких частях страны.
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