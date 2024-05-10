UKMTO: судно подверглось нападению неизвестных при проходе по Аденскому заливу

Группа неизвестных атаковала судно в акватории Аденского залива. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при Военно-морских силах (ВМС) Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO), передает ТАСС.
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