1. Не так страшен черт, как его малютка2. Не умеешь петь – не пей.3. Не ходил бы ты, Ванек, по солдатам.
Подборочка баянов
Комментарии
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mvilorich Vilin
Продлеваем запои на дому.
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10 час.
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1. Не так страшен черт, как его малютка2. Не умеешь петь – не пей.3. Не ходил бы ты, Ванек, по солдатам.
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