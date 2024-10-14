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Подборочка баянов

Подборочка баянов

1. Не так страшен черт, как его малютка2. Не умеешь петь – не пей.3. Не ходил бы ты, Ванек, по солдатам.

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Комментарии
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mvilorich Vilin
Продлеваем запои на дому.
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