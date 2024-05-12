Суд изберет меру пресечения водителю упавшего в Мойку автобуса

Октябрьской районный суд Санкт-Петербурга начал рассматривать ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении Рахматшоха Курбонова – водителя автобуса, который упал в Мойку с Поцелуева моста.
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