Полковник американской армии в отставке и бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор высказал мнение, что США допустили ошибку на Ближнем Востоке, повторив сценарий, аналогичный действиям президента Украины Владимира Зеленского.
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