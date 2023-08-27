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Результаты 3 этапа Кубка губернатора Санкт-Петербурга по бегу 2023

27 августа в Санкт-Петербурге прошел 3 этап Кубка губернатора города по бегу.  Для забега были доступны дистанции на 5 км и 10 км.

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