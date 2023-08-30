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Валиева, Загитова и Кадырова вошли в рейтинг «Топ-50 героев татарского мира» по версии «Бизнес Online»

Список составлен редакцией «Бизнес Online». Критерием для включения в него была «важная и запоминающаяся для татарской нации» деятельность за минувший год.

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