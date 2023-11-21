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Брат Абдулманапа Нурмагомедова – о реакции Хабиба на присвоение селу в Дагестане имени отца: «Он сказал, что это должно быть желание народа»

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о переименовании села Кироваул в Дагестане в Манапкалу в честь жившего там тренера Абдулманапа Нурмагомедова, отца экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

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