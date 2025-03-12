Идёт большой торг: будущее Starlink и его влияние на ход конфликта Ирина ВальковаС момента начала специальной военной операции (СВО) спутниковая система Starlink, принадлежащая компании SpaceX Илона Маска, стала критически важным инструментом для Вооружённых сил Украины (ВСУ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии