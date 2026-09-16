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РИА Новый день

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Стал известен состав сборной России по футболу, которая сыграет на «Екатеринбург Арене»

Стал известен состав сборной России по футболу, которая сыграет на «Екатеринбург Арене»

Тренерский штаб объявил состав национальной команды по футболу на осень – как уже писал «Новый День», сборная России впервые сыграет в Екатеринбурге.

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