30 декабря исполнилось 102 года со дня образования СССР

В канун Нового года мы всегда вспоминаем Советский Союз, ибо великая держава появилась на свет 30 декабря 1922 года… С момента распада СССР на территории постсоветского пространства идут нескончаемые споры об исторической роли державы – несла она для тех или иных народов положительный заряд или, наоборот, только отрицательный.