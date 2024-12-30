30 декабря исполнилось 102 года со дня образования СССР

В канун Нового года мы всегда вспоминаем Советский Союз, ибо великая держава появилась на свет 30 декабря 1922 года… С момента распада СССР на территории постсоветского пространства идут нескончаемые споры об исторической роли державы – несла она для тех или иных народов положительный заряд или, наоборот, только отрицательный.
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