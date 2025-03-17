В 1980 году механик оставил записку о космическом полете и исчез. Через 6 лет его машину нашли в лесу, в ней было золото

Ночью 29 ноября 1980 года 32-летний механик Грейнджер Тейлор вышел из дома и бесследно исчез. Перед этим он оставил семье записку, в которой сообщил, что отправляется в 42-месячное путешествие на борту некоего космического корабля.
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