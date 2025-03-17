В 1980 году механик оставил записку о космическом полете и исчез. Через 6 лет его машину нашли в лесу, в ней было золото

Владимир Алтайцев

в багажнике он перевозил тонну динамита," Вот бред,так бред? Как бы он в багажгнике мог разместить ТОННУ динамитА? Да у машины бы шины лопгнули от такого груза. А если бы эта тонна взорвалась, от машины бы не осталось ничего.