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В 1980 году механик оставил записку о космическом полете и исчез. Через 6 лет его машину нашли в лесу, в ней было золото

В 1980 году механик оставил записку о космическом полете и исчез. Через 6 лет его машину нашли в лесу, в ней было золото

Ночью 29 ноября 1980 года 32-летний механик Грейнджер Тейлор вышел из дома и бесследно исчез. Перед этим он оставил семье записку, в которой сообщил, что отправляется в 42-месячное путешествие на борту некоего космического корабля.

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Комментарии
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Марина Дробышева
А что относительно ДНК костей?
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1 д.
Владимир Алтайцев
в багажнике он перевозил тонну динамита,&quot;  Вот  бред,так  бред?  Как бы  он  в  багажгнике  мог разместить ТОННУ  динамитА?  Да  у  машины  бы  шины  лопгнули от  такого  груза. А  если  бы  эта тонна взорвалась, от машины  бы  не  осталось ничего.
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22 час.
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