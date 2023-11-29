МО сообщило об уничтожении украинского беспилотника в Подмосковье

Минобороны РФ сообщило в среду, 29 ноября, об уничтожении украинского беспилотника в Подмосковье.«29 ноября в 07:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа.
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