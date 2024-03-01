Россия собралась искать в Африке нефть и газ

Россия готова сотрудничать с Нигерией в вопросах разведки нефтегазовых месторождений, в том числе на шельфе, заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов на встрече с коллегой из этой страны Экперикпе Экпо.
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