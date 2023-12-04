«Это не работа, а призвание»: лучших соцработников наградили в Карагандинской области

В Карагандинской области чествовали лучших работников сферы социальной защиты населения и представителей неправительственных организаций, оказывающих помощь людям в сложной жизненной ситуации и лицам с инвалидностью, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии