#Сводка на утро 28 октября 2024 года ▪ За прошедшие сутки наша ПВО уничтожила более 100 БПЛА самолётного типа противника.
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#Сводка на утро 28 октября 2024 года ▪ За прошедшие сутки наша ПВО уничтожила более 100 БПЛА самолётного типа противника.
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