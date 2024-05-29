Чем грозит отказ от соли: вся правда о бессолевых диетах

Тем, кто решает похудеть или улучшить здоровье, часто рекомендуют отказ от соли. Многие считают ее употребление главной причиной лишних объемов тела, накопления токсинов в организме и хронических болезней.
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