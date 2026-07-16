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В Твери дали старт всероссийской акции «Продвижение безопасности»

В Твери дали старт всероссийской акции «Продвижение безопасности»

«Продвижение безопасности»: в тверской Госавтоинспекции обсудили стратегию снижения аварийности. На площадке управления Госавтоинспекции Тверской области состоялась пресс-конференция, посвященная старту общероссийской социальной кампании «Продвижение безопасности».

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