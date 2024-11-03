Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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"ЦЫГАНСКИЕ ПРАКТИКИ" - табор своих не сдаёт!

"ЦЫГАНСКИЕ ПРАКТИКИ" - табор своих не сдаёт!

Почему в Коркино Челябинской области в убийстве таксистки Елены Сарафановой обвиняется глухонемой цыганёнок? В 1897 году Центральным Статистическим Комитетом МВД Российской Империи, согласно которой доля лиц не зачисленных никаким сословиям, в том числе евреи, цыгане, в общей численности населения Империи составляли 0,8%.

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