"ЦЫГАНСКИЕ ПРАКТИКИ" - табор своих не сдаёт!

Почему в Коркино Челябинской области в убийстве таксистки Елены Сарафановой обвиняется глухонемой цыганёнок? В 1897 году Центральным Статистическим Комитетом МВД Российской Империи, согласно которой доля лиц не зачисленных никаким сословиям, в том числе евреи, цыгане, в общей численности населения Империи составляли 0,8%.