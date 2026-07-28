Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Особый статус»: как мигранты и агрессивные пациенты доводят медиков и что защитит их от нападений

«Особый статус»: как мигранты и агрессивные пациенты доводят медиков и что защитит их от нападений

ВФокусе Mail На Урале приезжий из Таджикистана избил невропатолога в больнице Свердловской области, после чего написал на потерпевшую встречное заявление.

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Комментарии
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Сергей Алексеев
Выдворять, выдворять, выдворять, по другому порядка не будет, как им вообще паспорта дают, если они законов не знают порядков не соблюдают...???
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1 м.